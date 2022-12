Po ile jest karp, mak czy suszone grzyby? Ceny na ryneczku w Gorzowie |16 GRUDNIA

Nawet kilkustopniowy mróz nie przeszkadza w handlu na świeżym powietrzu. W piątek 16 grudnia można było się o tym przekonać na ryneczku Jerzego w Gorzowie. Choć nie było tu tylu stoisk z warzywami i owocami, co z reguły w piątkowe przedpołudnie, to ruch i tak był spory. Nic dziwnego. Za ponad tydzień mamy święta Bożego Narodzenia. Na ryneczku przeważa więc asortyment z nimi związany.

Co i za ile można kupić na ryneczku?

Żywy karp jest dostępny po 33 zł/kg, śledzie po 18-26 zł/kg, a kiszona kapusta po 7 zł/kg. Są też suszone śliwki za 25 zł/kg, a za pół kilograma maku trzeba zapłacić 15 zł.

Czytaj również:

Ryneczek w Gorzowie. Ile kosztuje karp, choinki, a także warzywa i owoce? |2 GRUDNIA