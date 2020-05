Po ile są już truskawki i kalafior? Ceny na ryneczku w Gorzowie - 15 maja 2020

Potrzebujecie świeżych warzyw i owoców? Możecie je kupić także na tzw. ryneczku przy Jerzego, jak mówi się na targowisko, które prowadzi Gorzowski Rynek Hurtowy. Jest ono otwarte w poniedziałki, środy, piątki i soboty, ale najbardziej popularne jest w piątki.

My też wybraliśmy się tam w piątek – 15 maja. Byliśmy tuż przed południem. Specjalnie dla Was sprawdziliśmy ceny produktów, po które będziecie mogli podejść np. w sobotę. Szczypiorek kupicie już od 50 groszy, na kilogram jabłek będziecie musieli przygotować niecałe 5 zł. A jeśli chcielibyście już zjeść truskawek, to na razie są one po 27 zł/kg.

W piątku na ryneczku był także prezydent Jacek Wójcicki (nie spotkaliśmy go, bo był tu jeszcze przed 8.00. Ponieważ posiada konie, kupił im trochę marchwi. - Polecam nasz ryneczek; tu zrobisz bezpieczne zakupy, a świeże owoce i warzywa pochodzą od lokalnych producentów - powiedział Jacek Wójcicki.

Na ryneczek warto przyjść nie tylko po zakupy. Ponieważ urząd miasta przyłączył się do akcji „Wspieraj lokalny biznes. Kupuj na rynku przy Jerzego”, klienci robiący zakupy na ryneczku mogą otrzymać „Gorzowski Słoiczek Jabłkowy” gratis. Każdego dnia przygotowanych będzie 50 słoiczków.