Po ile są warzywa i owoce w pełni lata? Oto ceny na ryneczku w Gorzowie |19 SIERPNIA Jarosław Miłkowski

Pomidory czy ogórki po 4 zł, czereśnie po 6 zł za kilogram. Co ciekawe, są jeszcze nawet truskawki (jednak po 15 zł). Takie ceny widzieliśmy w piątek 19 sierpnia na ryneczku Jerzego w Gorzowie. To najbardziej popularne miejsce handlu warzywami i owocami na północy Lubuskiego. Co i za ile można tutaj kupić? Zobaczcie w naszej galerii.