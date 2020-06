Po tym kierunku na studiach zarobisz co najmniej 6 tys. zł!

Będzie nowość na akademii w Gorzowie. Studia z pracą!

- Mamy nadzieję, że będzie duże zainteresowanie – mówiła marszałek Polak. Samorząd województwa na uruchomienie pielęgniarstwa przeznaczył właśnie 1 mln zł. – Zaplanowaliśmy 1,5 mln zł, ale mamy kłopoty. Jest duży spadek w przychodach z PIT-ów i CIT-ów. Tego miliona 350 tys. zł będzie przeznaczony na kadrę, a 650 tys. zł na doposażenie – mówiła marszałek.

Uczelnia ma już gotową jedną salę, w której są łóżka z fantomami pacjentów oraz noworodków. – Mamy wyposażoną jedną pracownię. Trzy kolejne sale muszą być gotowe przed rozpoczęciem zajęć – mówiła rektor akademii.

Za chwilę odejdzie co trzecia

Pielęgniarka to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.

- Brak kadry pielęgniarskiej to jest rzeczywistość – mówiła Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie. – Nasza izba zrzesza 3216 osób. Szacujemy, że w przyszłym roku na emeryturę odejdzie 1076 pielęgniarek – dodawała. Chętnych jednak praktycznie nie przybywa. W zeszłym roku do izby zapisało się… czworo absolwentów pielęgniarstwa.

- Panie pracują w kilku miejscach. Gdyby ograniczyły się do jednego miejsca, wówczas braki byłyby ogromne. Pielęgniarek brakuje w domach pomocy społecznej, w podstawowej opiece zdrowia – mówiła M. Powchowicz.