Początek wiosny w Gorzowie zapowiada się smakowicie! Do miasta zawitają food trucki Magdalena Marszałek

To będzie pierwsza w tym roku okazja do skosztowania pyszności serwowanych z mobilnych kuchni. W połowie marca do Gorzowa przyjadą małe restauracje na kółkach, aby wspólnie z mieszkańcami przywitać kolejny foodtruckowy sezon.