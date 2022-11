Pod bankowym sejfem przy Przemysłówce odkopano... studnię z XIV-XV wieku!

Przemysłówka, czyli jedyny wieżowiec, który znajduje się w ścisłym centrum miasta, była budowana w drugiej połowie lat 60. Tuż obok niej, od strony ul. Jagiełły, powstał też piętrowy bank. W jego podziemiu były trzy pomieszczenia o bardzo grubych ścianach, które stanowiły skarbiec. Dziś, po rozebraniu byłego banku, cały czas są one w ziemi. I właśnie pod jednym z nich, jednym bokiem „przyklejonym” do Przemysłówki, a drugim do Arsenału, odkryta została studnia.

Trwają tu roboty, bo w tym miejscu ma powstać nowa siedziba Miejskiego Centrum Kultury. Wedle pierwotnych założeń MCK miał być już gotowy od kilku tygodni. Na razie nie wybudowano jednak żadnej ściany. To dlatego, że podziemia Przemysłówki okazały się wyglądać zupełnie inaczej niż było to w dokumentach. Zostały więc zlecone poprawki. Wykonawca - gorzowska firma Gotech - nie traci jednak czasu i wykonuje prace ziemne. To właśnie przy tej okazji odkopano kilkusetletnią studnię. Roboty budowlane zostały więc wstrzymane.