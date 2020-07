Pod blokiem jeździ więcej aut niż po ul. Sikorskiego

- Proszę zobaczyć, jedzie jeden samochód, za nim drugi. Średnio przejeżdża tędy jedno auto na minutę. Wraz z sąsiadami mam już tego dość - mówi nam Mariusz Kościuszko. - W czasie przebudowy ulicy Sikorskiego to jakoś akceptowaliśmy. Tyle, że ulica już została zrobiona, a my zostaliśmy z problemem – dodaje.

Nasz Czytelnik mieszka w jednym z bloków, które są naprzeciw wejścia do urzędu miasta. Od strony magistratu obok bloków biegnie przebudowana ul. Sikorskiego. I jest to fragment ulicy, po którym – choć po nowej kostce - wciąż mogą poruszać się samochody. Z drugiej strony bloku jest wąski łącznik drogowy między ulicami: Dzieci Wrzesińskich i Wełniany Rynek. Teraz jest na nim… większy ruch jak na Sikorskiego.

Przez wiele lat droga z ułożonej na łączniku służyła jedynie mieszkańcom. Można nią było wjechać jedynie od strony Wełniany Rynek i dojechać do dziewięciu miejsc parkingowych oraz do ul. Dzieci Wrzesińskich.

Gdy ul. Sikorskiego została rozkopana, zmieniła się tu organizacja ruchu. W wąską uliczkę między blokami można było wjechać od strony Dzieci Wrzesińskich. A że w Dzieci Wrzesińskich można było wtedy wjechać i od strony łaźni, i od strony urzędu, to ruch zwiększył się tu wielokrotnie.