Pod Gorzowem leży opuszczona wieś. Zostały po niej ruiny, które kryją mroczną historię z 1945 r.

Był przełom stycznia i lutego 1945 r., w okolicach Gorzowa trwała ofensywa wojsk radzieckich. Rosjanie nie mieli łatwo. Musieli przedzierać się przez gęste lasy na północ od Gorzowa. Sporo tu wąwozów, w wielu miejscach tereny są podmokłe. Wymarzone miejsce na zasadzkę. Marienspring była cichą, skrytą w leśnych ostępach wsią. Wojenna zawierucha omijała to miejsce szerokim łukiem. To jednak miało się zmienić...

Zanim powstał Marzęcin, istniała tu kuźnica

W 1782 r. Fryderyk II Wielki zdecydował o założeniu tu kuźnicy. Produkowano tu m.in. kartacze, czyli śmiertelnie groźne, odłamkowe pociski artyleryjskie. Zakład wytapiający żelazo z rudy darniowej istniał tu do 1818 r. W 1825 r. dobra trafiły do sprzedaży i kupił je Ernst Gotthilf Rasch i uruchomił papiernię, która z czasem została przekształcona w młyn zbożowy. Dopiero Wtedy powstała nazwa Marienspring, obecnie Marzęcin. We wsi jest źródełko nazwane imieniem córki Rascha - Marii. Źródło Marii istnieje tu zresztą do dziś...