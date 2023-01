Podatnicy na wagę złota. Walczą o nich podgorzowskie gminy

Wiele osób rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania zamiast zamieszkania. Chodzi o mieszkańców, którzy przeprowadzili się na przykład z Gorzowa do okolicznych miejscowości, ale nie zmienili adresu zameldowania. W ten sposób gminy tracą na wpływach z podatku, dlatego zachęcają, aby rozliczać się ze swoich dochodów tam, gdzie faktycznie mieszkamy. Namawia do tego między innymi gmina Kłodawa, która podkreśla, że podatki płacone przez obywateli są dla niej jednym z najważniejszych źródeł dochodów.

Jest wiele osób, które u nas mieszkają, ale z fiskusem rozliczają się w innej gminie czy mieście. Warto to zmienić, bo każdy nowy podatnik to realny zastrzyk finansowy, a co za tym większe środki na dalszy i dynamiczny rozwój - mówi Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.