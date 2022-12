Podejrzany o oszustwo „na policjanta” zatrzymany. Seniorka odzyska utracone pieniądze!

Na miejsce przyjechali policjanci. Śledczy rozmawiali z seniorką, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Zebrali niezbędne informacje i rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, którego postanowili wylegitymować. Okazało się, że miał przy sobie 12 tysięcy złotych. 53-latek z województwa dolnośląskiego został zatrzymany.

- Jedna z mieszkanek odebrała telefon od rzekomego policjanta, twierdzącego, że są osoby kradnące pieniądze, ale on jest w stanie jej pomóc. Słuchała poleceń i wyrzuciła z balkonu 12 tysięcy złotych. Oszust zapewniał, ze pieniądze do niej wrócą. Kobieta zorientowała się jednak, że została oszukana – poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Do wyłudzenia pieniędzy doszło w poniedziałek, 28 listopada.

Nawet 8 lat za kratami

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W jego sprawie prokurator zdecydował o złożeniu w sądzie wniosku o tymczasowy areszt. Zabezpieczone pieniądze wrócą do właścicielki.