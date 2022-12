Podwodne zdjęcia jeziora Głębokiego. Niesamowite widoki. Woda jest tutaj czysta jak łza

Jezioro Głębokie to jedna z perełek

To poznaniak, który tak lubi Głębokie, że co jakiś czas do nas zagląda (kilka razy w ciągu roku). - Jezioro Głębokie jest jedną z kilku perełek województwa lubuskiego. Należy do tych zbiorników, które są czyste, pełne życia i chce się do nich wracać. Na co dzień mieszkam w Poznaniu i aby dojechać do Głębokiego muszę poświęcić niecałe półtorej godziny w samochodzie. Mogę jednak powiedzieć, że warto! Tak pod względem rekreacyjnym (opalanie się, pływanie, sporty nawodne) jak i nurkowym. Latem miejscami widoczność pod wodą wynosi nawet 5-7 metrów – mówi W. Zgoła.

Zastrzega jednak ze śmiechem, że nie zawsze szczupaki i inne ryby ustawiają się do zdjęć tak, jak pozowały jemu…