Podwyżka czynszów w Gorzowie przyjdzie jesienią. Jak duża?

O cztery miesiące przesunięta zostanie podwyżka czynszów za mieszkania będące we władaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie. Podwyżkę opóźnił koronawirus.

- Od 1 lipca miała wejść w życie podwyżka czynszów. Zbliża się jednak koniec maja, a tu jeszcze nic w jej sprawie nie wiadomo. Czy ona w ogóle będzie? Przecież przyszedł koronawirus, ludzie tracą pracę, zarabiają mniej, więc to nie jest dobry moment na podnoszenie opłat – mówi nam pan Robert ze śródmieścia. Dopytuje o to, co z zapowiadaną podwyżką w kamienicach i blokach należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Podwyżka była zapowiadana na przełomie lutego i marca. Jest efektem nowej polityki mieszkaniowej. Miasto, czyli konkretnie ZGM, chce remontować kamienice w centrum (tego domagają się sami mieszkańcy). Nie ma na to jednak wystarczającej ilości pieniędzy. Jednym z tego powodów jest to, że czynsze od ponad 12 lat stoją w zasadzie w miejscu (są korygowane jedynie o wskaźnik inflacji). Efekt tego jest taki, że choć rzeczywisty koszt jednego metra kwadratowego wynosi ZGM 6,60 zł, to mieszkańcy płacą 4,41 zł. ZGM, który ponosi koszty rosnących cen materiałów budowlanych, mediów, postanowił więc urealnić stawkę do poziomu 7,81 zł/mkw.

- Podwyżka miała wejść w życie 1 lipca, ale z powodu epidemii będzie wprowadzona później. Specustawa koronawirusowa nie pozwala podnosić czynszów do końca czerwca. Dopiero w lipcu będziemy więc mogli wypowiedzieć mieszkańcom dotychczasową stawkę. Będzie to można zrobić na koniec miesiąca, wypowiedzenie jest trzymiesięczne. Oznacza to, że nowe stawki będą obowiązywałyby od 1 listopada – mówi Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. - Nowe stawki będą obowiązywałyby od 1 listopada – mówi Paweł Nowacki. Czynsze w Gorzowie. Podwyżka dotyczy 5,5 tys. najemców ZGM nie informował mieszkańców o podwyżce. – Na razie mowa o niej była jedynie w mediach. Informacje do mieszkańców będziemy wysyłać w lipcu – mówi dyr. Nowacki. Najemców z ZGM-ie jest około 5,5 tys.

Wraz z podwyżkami czynszów ZGM wprowadzi także pomoc lokatorom, którzy nie mają dużo pieniędzy. Najbiedniejsi będą mogli liczyć na dodatki mieszkaniowe i obniżkę czynszu. Jeśli np. ktoś mieszka sam i jego dochód nie przekracza 1,8 tys. zł, będzie mógł liczyć na 30 proc. obniżki. W takim wypadku jego czynsz wzrośnie o kilka-kilkanaście złotych.

