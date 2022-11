Podwyżki cen prądu dotknęły aniołki i Mikołaja. Świąteczne oświetlenie będzie skromniejsze

- Zgodnie z decyzją prezydenta miasta, w tym roku oświetlenie świąteczne będzie skromniejsze niż w latach ubiegłych. Ograniczy się do centrum miasta, a dokładniej do Starego Rynku - poinformowała nas wczoraj Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w magistracie. Nie będzie już więc ozdób na Kwadracie i wzdłuż ul. Chrobrego.

Na świąteczne światełka miasto zamierza wydać 65 tys. zł. To znacznie mniej niż w poprzednich latach (w zeszłym roku było to 300 tys. zł). Magistrat musi jednak oszczędzać na energii.

W tym roku za prąd w mieście płacił on ponad 6 mln zł, natomiast na przyszły rok, już po uwzględnieniu podwyżki, dostawca oszacował prognozę na ponad 25 mln zł.

Jak będzie wyglądać tańsza wersja iluminacji?

- Na Starym Rynku pojawi się świecąca dekoracja w kształcie bombki o średnicy 150 cm, będzie świąteczna, przestrzenna rama do zdjęć oraz foto ścianka, z oświetleniem led. Na górze ścianki będzie napis Wesołych Świąt. Ponadto na czas świąteczny, światełkami ozdobione będą drzewka wzdłuż ulicy Sikorskiego na odcinku od katedry po budynek dawnego Kokosa, podobnie oświetlone będzie fragment ulicy Obotryckiej. Dodatkowo łańcuch lampek pojawią się na choince na Starym Rynku, który tradycyjnie stanie w okolicy Fontanny Paukscha, Będzie miała ok. 10 metrów wysokości - mówi M. Liberkowska.