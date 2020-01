Pogoda tygodniowa dla Gorzowa Wielkopolskiego. Prognoza na 7 dni, od jutra (16.01) do środy

Pogodę na tydzień dla Gorzowa Wielkopolskiego możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej pogody spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od czwartku, 16.01 do środy 22.01). Czy pogoda w na najbliższe 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w najbliższym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę na tydzień dla Gorzowa Wielkopolskiego.

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: czwartek, 16.01 Spodziewana temperatura w czwartek w Gorzowie Wielkopolskim to 9°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Gorzowie Wielkopolskim będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 8 do 10 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 16.01.2020: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: piątek, 17.01 W ciągu dnia w piątek w Gorzowie Wielkopolskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gorzowie Wielkopolskim w piątek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 17.01.2020: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: sobota, 18.01 Spodziewana temperatura w sobotę w Gorzowie Wielkopolskim to 7°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gorzowie Wielkopolskim w sobotę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim w sobotę:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 18.01.2020: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: niedziela, 19.01 W ciągu dnia w niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gorzowie Wielkopolskim w niedzielę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 19.01.2020: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: poniedziałek, 20.01 W ciągu dnia w poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Gorzowie Wielkopolskim będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 20.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: wtorek, 21.01 Spodziewana temperatura we wtorek w Gorzowie Wielkopolskim to 4°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Gorzowie Wielkopolskim wynosić będzie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim we wtorek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 21.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim: środa, 22.01 W ciągu dnia w środę w Gorzowie Wielkopolskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Gorzowie Wielkopolskim będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gorzowie Wielkopolskim w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gorzowa Wielkopolskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 22.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

