Pogrzeb Dawida Dłoniaka. Był ikoną Stilonu Gorzów

- To był świetny bramkarz. Kapitalnie bronił w meczach z Pogonią Szczecin czy Śląskiem Wrocław. Będzie go brakowało – mówił nam w czwartek pan Andrzej, bodaj najbardziej rozpoznawalny kibic Stilonu i znany pod pseudonimem „Czelsi”. Wczesnym popołudniem brał udział w pogrzebnie Dawida Dłoniaka, legendarnego bramkarza Stilonu Gorzów. Urodzony 26 listopada 1980 r. piłkarz zmarł 17 lipca. Miał niespełna 40 lat…

W ostatniej drodze Dłoniaka uczestniczyły setki osób: m.in. piłkarzy, kibiców, działaczy… - To był człowiek, który wiedział, co chce osiągnąć Miał osobowość na boisku – mówił nam przy okazji mszy pogrzebowej Sławomir Bednarczyk, który z Dłoniakiem najczęściej grywał w halową piłkę nożną. Staliśmy z nim kilkadziesiąt metrów od kaplicy Gorzowskiego Domu Pogrzebowego. Ludzi na pogrzeb przyszło tylu, że nie było możliwości, aby wszyscy się w niej zmieścili.

- Zapamiętamy go m.in. za to, że pomógł Stilonowi w awansie do I ligi – mówili nam po pogrzebie kibice Stilonu: Wojciech i Łukasz.

- Dłoniak, kiedy miał możliwość przejścia do ekstraklasy, nie zostawił Stilonu. Kto dzisiaj tak potrafi…? Tacy zawodnicy zdarzali się przed wojną albo w kadrze Górskiego – cytował mecenasa Jerzego Synowca, który wspomaga Stilon, świecki ceremoniarz pogrzebowy.

Dawid Dłoniak był bramkarzem Stilonu w latach: 2001, 2006-2009 oraz 2012-2015. W barwach Stilonu stawał między słupkami w 182 spotkaniach (20 w II lidze, 71 w III lidze, 67 w IV lidze, oraz 24 w V lidze), a w jednym z nich zdobył nawet gola z rzutu karnego. Był też piłkarzem: Motoru Lublin, Lechio Zielona Góra, Hutnika Szczecin, Czarnych Witnica, Dębu Dębno Lubuskie, Polonii Słubice, Pogoni Świebodzin, Pogoni Skwierzyna, Piasta Karnin i Róży Różanki.