Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę skutera. Był pijany, ale lista jego przewinień była dużo dłuższa

35-latek został zatrzymany w gorzowskiej komendzie, a skradziony za zachodnią granicą skuter został zabezpieczony. Podejrzany po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty i zostanie przewieziony do zakładu karnego. Policja Gorzów Wlkp.

Policjanci gorzowskiej drogówki w czwartek (2 lipca) przed północą zauważyli w Lubiszynie kierującego skuterem, który jechał bez kasku i włączonych świateł. Do tego jego niepewna jazda wzbudziła zainteresowanie funkcjonariuszy, dlatego zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 35-letni mężczyzna na swoim sumieniu ma całkiem sporo.