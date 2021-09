Północna obwodnica Gorzowa przetnie osiedle Górczyn? To jedna z możliwych wersji tej wielkiej inwestycji

Miasto ma trzy warianty na budowę północnej obwodnicy Gorzowa.

Ważne, by jak najszybciej

- Wszystkie te trzy warianty rozwiązywałyby problemy komunikacyjne, jednak wariant przez ul. Górczyńską jest najbardziej realny. Ważniejsze dla nas jest to, by obwodnica powstała najszybciej niż to, który z wariantów miałby zostać zrealizowany. Każdego roku samochodów w mieście oraz jadących tranzytem przez miasto jest coraz więcej. W perspektywie kilku lat Gorzów znów stanie się kłopotliwy do przejazdu jak było to w czasach, gdy nie było drogi S3. Część mieszkańców doskonale powinna pamiętać, jak miasto było zakorkowane, gdy wszystkie samochody jadące przez Gorzów pokonywały skrzyżowanie koło katedry - mówi Ciepiela.