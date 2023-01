Pomaganie przez morsowanie. Gorące foczki i morsy pluskały się w Kłodawie!

W niedzielne przedpołudnie morsy tłumnie stawiły się na plaży w Kłodawie, aby zażyć kąpieli i zahartować ciało w lodowatej wodzie. Najpierw była obowiązkowa rozgrzewka. Tuż po niej klubowicze ubrani jedynie w stroje kąpielowe, szorty, czapki, rękawiczki i specjalne buty weszli do zimnego jeziora.

To jest promowanie zdrowego stylu życia i dodatkowa aktywność, która daje nam takie fajne momenty, kiedy możemy się wszyscy spotkać. Dzisiaj rzeczywiście trochę przymroziło, ale my chcielibyśmy jeszcze więcej śniegu i niższych temperatur, żeby pojawił się lód na jeziorze, bo wtedy byłoby idealnie. Niestety, ostatnio zimy mamy dość łagodne, więc musimy się cieszyć z tego, co jest - mówi Marzena Sadowska z Klubu Morsów Eskimo.