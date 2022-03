Pomoc liczona w setkach ton. W Lubuskiem zebrano już ponad siedemset palet darów!

Lubuszanie nie ustają w pomocy

Fala pomocy uchodźcom nie maleje. Także w regionie nie brakuje ludzi dobrej woli, którzy otworzyli swoje serca oraz domy i pospieszyli ze wsparciem dla Ukraińców w potrzebie przekazując im niezbędne dary. To, co zostanie zebrane w poszczególnych gminach i powiatach trafia do wojewódzkiego magazynu centralnego. Do tej pory przyjął on już ponad siedemset palet z darami.