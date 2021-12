Ponad 100 meczów, blisko 50 goli. 41-letni Paweł Posmyk odchodzi z Warty Gorzów. Dokąd? Do Lubuszanina Drezdenko

Posmyk do Warty przyszedł w 2018 roku i od razu stał się jej liderem.

"Charyzmatyczny, waleczny, ambitny, rzetelny i przede wszystkim w pełni oddany klubowym barwom. Drugiego takiego zawodnika w naszym regionie próżnie szukać - Paweł to prawdziwy fenomen dzisiejszych czasów, to facet, który posiada nie tylko umiejętności piłkarskie, ale również niepowtarzalną osobowość jako człowiek i sportowiec, dlatego śmiało można mówić o nim jako o prawdziwym wzorcu do naśladowania. Żywa legenda gorzowskiej piłki" - czytamy w komunikacie, który informuje o pożegnaniu 41-latka z trzecioligowym klubem.