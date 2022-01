Ponad 20 zakażeń koronawirusem w Gorzowie |7 STYCZNIA

W piątek 7 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 260 nowych przypadków koronawirusa. To zdecydowanie mniej niż tydzień wcześniej (w sylwestra było 370 infekcji). Tym samym wskaźnik zakażeń w regionie wyraźnie poszedł w dół i wynosi on 27,70 os. na 100 tys. mieszkańców. Jest to najniższa średnia od momentu opadania czwartej fali, który to proces zaczął się w połowie grudnia. Smutne są za to informacje dotyczące zgonów. W piątek w całej Polsce odnotowano 117 zgonów z powodu COVID-19, a w Lubuskiem było ich 15. Więcej zgonów odnotowano tylko w Mazowieckiem i Śląskiem. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców najwięcej zgonów było jednak w naszym regionie. Zmarło osiem osób z powiatu żarskiego, trzy osoby z powiatu gorzowskiego, dwie osoby z powiatu słubickiego, jedna z międzyrzeckiego i jedna z Gorzowa. W lubuskich szpitalach przebywają aktualnie 534 osoby z koronawirusem (spadek o cztery osoby w ciągu doby), z których 40 jest podłączonych do respiratora (wzrost o sześć). W całej Polsce potwierdzono w piątek 11 902 zakażenia. Czytaj również: Nowa strategia walki z pandemią

Pixabay