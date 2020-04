Popularna trasa w Gorzowie będzie miała nazwę. Znacie tę drogę?

Przyszła ul. Wojcieszycka to jedna z bardziej popularnych polnych dróg w Gorzowie. Zaczyna się ona przy ul. Szarych Szeregów i początkowo pomiędzy ogródkami działkowymi, a następnie polami biegnie do Wojcieszyc.

Codziennie korzysta z niej wielu biegaczy i rowerzystów. Zdarza się też, że z drogi korzystają kierowcy samochodów. Jest to bowiem najkrótsze połączenie Górczyna z Wojcieszycami.