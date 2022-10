Porywali, napadli z bronią, niszczyli auta, grozili... To recydywiści. Zatrzymała ich policja

Porwali go i zmusili do wypłaty pieniędzy

W poniedziałek (17 października) przed godziną 10 mężczyzna powiadomił policjantów, że obcy ludzie porwali go, zniszczyli samochód i zmusili do wypłaty pieniędzy z bankomatu. By poinformować policjantów, 24-latek pożyczył telefon od przechodnia, bo jego aparat został zabrany przez sprawców.

- Po przyjeździe na miejsce policjanci ustalili kilka niezbędnych informacji, które zostały przekazane służbom kryminalnym. Funkcjonariusze ruszyli w poszukiwania podejrzanych, a każda minuta zbliżała ich do podejrzanych. Dzięki ich pracy operacyjnej dotarli do mężczyzn w wieku 32 i 38 lat. Podejrzani zostali zatrzymani. Policjanci ustalili, że lista przestępstw, które mogli popełnić tego dnia, jest dłuższa - przekazuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.