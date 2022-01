Pościg ulicami Gorzowa. Kierowca skasował dwa volkswageny i uszkodził drzwi budynku

Informacja o tym, że poszukiwany odjechał w stronę centrum miasta trafiły do gorzowskich policjantów. Funkcjonariusze zauważyli jego pojazd na ulicy Kostrzyńskiej. - Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak kierowca renault nie zatrzymał się do kontroli. Zwiększył swoją prędkość i zaczął odjeżdżać. Policjanci ruszyli w pościg, który zakończył się na parkingu przy ulicy Olimpijskiej - mówi podkom. Grzegorz Jaroszewicz.

Do zdarzenia doszło 22 stycznia po godzinie 19.00. Policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego doszło na ulicy Kostrzyńskiej. - Mężczyzna w renault master wjechał na placu w dwa volkswageny. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały także drzwi budynku gospodarczego - wyjaśnia podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Czuć było alkohol

W czasie zatrzymania kierowca stawiał jeszcze opór, ale został obezwładniony przez. Funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny alkohol. 44-latek został przebadany alkomatem, który wykazał niemal 3 promile w organizmie. Mężczyzna noc spędził w celi gorzowskiej komendy. Kolejnego dnia usłyszał zarzut jazdy pod wpływem alkoholu i niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat więzienia.