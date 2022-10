Posterunek policji wrócił do Bogdańca po 24 latach! Kadrę stanowi ośmiu policjantów

Dodał, że reaktywacja posterunku to efekt analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz społecznego oczekiwania mieszkańców gminy Bogdaniec.

W piątek odbyło się uroczyste otwarcie posterunku. Podczas wydarzenia odbyło się też przekazanie nowego radiowozu na jego potrzeby. Kadrę stanowi ośmiu policjantów.

- Cieszę się, że od dziś każdy mieszkaniec Bogdańca oraz pobliskich miejscowości, załatwiając ważne dla siebie sprawy, będzie mógł to zrobić w swoim miejscu zamieszkania – powiedział podczas uroczystości nadinsp. Jarosław Pasterski, komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wlkp.

- Dziś w Lubuskiem mamy siódmy nowy posterunek, co pokazuje, że rząd realizuje to, co zostało obiecane. Mamy doskonałą współpracę z samorządem Bogdańca i panią wójt a policją. Jako wojewoda lubuski również te działania wspierałem. To wszystko pokazuje, że samorząd rozumie swoje zadania i ta służba dla społeczeństwa trwa niezależnie od tego, czy to jest administracja rządowa czy samorządowa - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.