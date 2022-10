Poszli na grzyby i... nie mogli wyjść z lasu! Taka historia spod Gorzowa

Grzybiarze zgubili się w lesie

Problemy z wyjściem z lasu miała grupa 5 osób, która w środę (5 października) na grzyby wybrała się w okolice Łośna. Nie mogli znaleźć drogi powrotnej do auta, dlatego słusznie postanowili skontaktować się ze służbami.

- Informacja dotarła do gorzowskiego dyżurnego. Na miejsce zostali wysłani policjanci, którzy doskonale orientowali się w terenie. Funkcjonariusze ruszyli z wodą do zagubionych. Już po kilkunastu minutach policjanci odnaleźli pięć osób, w tym kilkuletnie dziecko. Mundurowi gorzowskiej komendy nie mieli problemu, by doprowadzić ich do auta. Na szczęście mieli ze sobą telefon, a o kłopotach ze znalezieniem drogi powiadomili, kiedy było jeszcze widno. To spowodowało, że ich odnalezienie nie było dla doświadczonych policjantów trudne - przekazuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.