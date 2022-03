Potrzeba hal dla firm z Ukrainy i na magazyny z pomocą. W akcję poszukiwania takich miejsc włączyła się strefa ekonomiczna Jarosław Miłkowski

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna szuka w Polsce firm, które mogłyby udostępnić miejsce i hale dla firm z Ukrainy.

Magazyny czy hale to teraz miejsca pilnie poszukiwane. Strefy ekonomiczne szukają ich i po to, by umieścić tam pomoc humanitarną, i po to by mogły skorzystać z nich firmy z Ukrainy.