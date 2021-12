Do bardzo poważnego wypadku doszło pod Gorzowem Wielkopolskim. W poniedziałek, 6 grudnia, około godziny 5.00 rano samochód ciężarowy na rozjeździe S3 (zjazd z węzeła Gorzów Wlkp. Zachód) przebił barierki, wpadł do rowu i przewrócił się. ZOBACZ ZDJĘCIA Z INTERWENCJI STRAŻY >>> Jak poinformował Bartłomiej Mądry, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w wypadku ranny został kierowca TIR-a, który trafił do szpitala. Na miejscu interweniowała policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Utrudnienia trwały blisko trzy godziny.

KM PSP Gorzów