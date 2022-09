Powiat słubicki znów musi zwracać miliony

To już nie tylko konieczność zwrotu pobieranych opłat za zarządzanie terminalem celnym w Świecku, ale również obowiązek zwrotu 2,5 miliona niesłusznie pobranej subwencji oświatowej. Sytuacja jest co najmniej dziwna: to kolejna sprawa, w której powiat funkcjonuje dzięki środkom finansowym, które pobierał niezgodnie z prawem.

– Jak zostaliśmy radnymi, to wszyscy wiedzieli, jak wygląda sytuacja finansowa powiatu – mówił podczas ostatniej sesji starosta słubicki Leszek Bajon. Sporo w tym prawdy, ponieważ wszyscy wiedzieli, że sytuacja finansowa po rządach starosty Marcina Jabłońskiego z PO nie jest dobra, ale nikt się nie spodziewał, że jest katastrofalna, a powiat funkcjonuje m.in. dzięki pobieraniu subwencji oświatowej na podstawie nieprawdziwych informacji, które były przekazywane do Ministerstwa Finansów.

To ostatnie miało miejsce już za rządów starosty Bajona. Teraz powiat słubicki będzie musiał za to słono zapłacić. Do starostwa trafiły dwie decyzje Ministerstwa Finansów, które zobowiązują powiat słubicki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 i 2021. Powiat musi zwrócić niespełna 2,5 miliona złotych i bez wątpienia będzie to dla niego poważny problem. W uzasadnieniu do decyzji wskazano, że problemy powiatu wzięły się z tego, że do systemu informacji oświatowej wprowadzono dane niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie liczby uczniów korzystających z internatu.