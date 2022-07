Powstał nowy spot promujący Gorzów. Czym chwali się miasto w klipie?

Na pierwszym planie ludzie z pasją, a w tle miejska infrastruktura oraz najbardziej charakterystyczne miejsca. Tak w kliku słowach można opisać najnowszy spot promujący Gorzów. Udział w produkcji wzięli ambasadorowie miasta - Bartosz Zmarzlik, który wciela się w rolę przewodnika oraz Krzysztof "Jankes" Jankowski, jako gość odwiedzający miasto po długiej nieobecności i będący pod wrażeniem zachodzących w nim zmian.

Zadanie nie było łatwe, bo musieliśmy przygotować piętnastosekundowy film, co stanowiło ekstremalnie trudne wyzwanie. To jest bardzo mało czasu na to, żeby pokazać wszystkie atuty, a chcieliśmy, żeby to była produkcja z klimatem, która oddaje duszę miasta. Z tego powodu powstała również dłuższa wersja tego filmu, która prezentuje nieco więcej - mówi Marta Liberkowska, dyrektor Wydziału Promocji i informacji UM w Gorzowie.