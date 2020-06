Pożar katedry w Gorzowie. Proces w sądzie zmierza do finału

Proboszcz także w masce

Ks. Zbigniew K. nie przyznaje się do winy. Przychodzi do sądu na rozprawy (w piątek, ze względu na rygor sanitarny, podobnie jak wszyscy w sądzie, też musiał mieć maseczkę na twarzy). Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Podobne do niego zarzuty miał wcześniej ks. Zbigniew S., jego poprzednik. On jednak zdecydował się jednak dobrowolne poddać karze. W osobnym postępowaniu sąd wydał wyrok: rok więzienia na dwa lata oraz 7 tys. zł grzywny.