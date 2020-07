Pożar na stadionie Stali Gorzów był zdarzeniem losowym. Wszystko wskazuje na to, że było to zwarcie instalacji

Pożar na stadionie im. Edwarda Jancarza można więc określić zdarzeniem losowym. Ma świadczyć o tym protokół Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, której strażacy gasili ogień w piątek 3 lipca. W tym protokole można przeczytać o prawdopodobnej przyczynie zdarzenia, którą miało być zwarcie w instalacji elektrycznej. Taką także informację Stal Gorzów przekazała do PGE Ekstraligi.

- Można domniemywać, że pożar nie był spowodowany celowym podpaleniem. Wiele na to wskazuje [że to była siła wyższa - dop. red.]. I od razu dodam, że tu nie było tematu braku agregatów prądotwórczych. Stal je miała. Nie było ich jednak, gdzie podłączyć, bo spaliła się rozdzielnia - mówi prezes Ekstraligi Żużlowej Wojciech Stępniewski dla "Sportowych Faktów i dodaje: - Organizator zawsze bierze ryzyko związane ze sprawnym działaniem urządzeń na siebie [właściciel terenu, którym jest OSiR, przekazuje go organizatorowi imprezy na podstawie protokołu na co najmniej dzień przed wydarzeniem - przyp. red.], ale nigdy nie może wziąć na siebie ryzyka związanego ze spięciem w instalacji elektrycznej. Tym bardziej, że jak wykazuje Stal Gorzów, w marcu została przeprowadzona kontrola całej instalacji. Miała ona wszystkie potrzebne atesty. Taki serwis był tam przeprowadzany co roku.