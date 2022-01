Poznaj najlepsze salony fryzjerskie w Lubuskiem. Tutaj robią cuda na głowie! Tych fryzjerów polecają internauci ASIE

5,0 gwiazdek, 40 opinii z Google Adres: Osiedle Północne 29, 66-600 Krosno Odrzańskie Telefon: 883 210 838 Opinie: Polecam z całego serca.Panie bardzo miłe, ceny przyjazne dla portfela a kolorek na włosach spełnia wszelkie oczekiwania. pexels.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

Fryzura to bardzo ważny element naszego wyglądu - nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Za pomocą odpowiedniego cięcia możemy np. wyszczuplić twarz lub wyostrzyć rysy. Zmiana koloru może zupełnie odmienić nasz wizerunek. Jednak by osiągnąć pożądany efekt, musimy oddać się w odpowiednie ręce. I tu pojawia się pytanie - do jakiego fryzjera pójść, skoro w naszym regionie jest ich tak dużo? Postanowiliśmy sprawdzić, których fryzjerów polecają internauci. W naszym rankingu znaleźli się ci, którzy mają najlepsze opinie. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze salony fryzjerskie w Lubuskiem >>>