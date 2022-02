Poznaj plusy spacerowania! Już 30 minut chodzenia dziennie może przynieść ogromne korzyści dla zdrowia – wzmocni serce, mięśnie i psychikę

30 minut spaceru dla zdrowia

Spalanie kalorii podczas godziny chodzenia wynosi ok. 245 kcal i jest zbliżone do efektu, jaki osiągniemy podczas kwadransa szybkiego biegu czy 50 minut jazdy na rowerze. Ale już półgodzinny spacer może przynieść zaskakujące efekty zdrowotne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby wszyscy dorośli w wieku 18-64 lat dążyli do minimum 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej każdego tygodnia. Spacery wliczą się do zalecanych form ruchu.