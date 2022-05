Poznajcie zespół Wrony. Mają fanów nie tylko w Gorzowie

Zespół Wrony to efekt zmian i ewolucji w zespole Radio Landsberg. W 2020 r. miejsce jej wokalistki Jagody Borkowskiej zajął Piotr Huegel, uzdolniony i bardzo wszechstronny szczeciński wokalista (znany z zespołów Retro Gitary, Proyekt A.R.H oraz solowego projektu Pitersky).

Aby podkreślić zmianę stylistyczną uprawianego gatunku muzycznego, zaznaczyć „cięższy” charakter wykonywanej muzyki, zespół rozbudował skład o drugiego gitarzystę, a także zdecydował o zmianie nazwy, rozpoczynając w ten sposób nowy etap muzycznego funkcjonowania.

Stylistyka tworzonej przez WRONY muzyki to klasyczny rock środka z dekoracyjnymi elementami funky, hip hopu i szczyptą progresji. Teksty piosenek to w większości codzienne obserwacje otoczenia, komentarze i strumienie świadomości podmiotu lirycznego, dotyczące jego uczuć i reakcji na mijanych bliźnich. Oczywiście - po polsku.

W skład zespołu wchodzą :

Jerzy Dutkiewicz (gitara basowa i kontrabas) - z wykształcenia historyk i muzyk, a także aktywny kontrabasista (członek gorzowskiego Filary Jazz Big Band'u), nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń gorzowskich basistów i kontrabasistów.

Wojciech Turczyński (perkusja, instrumenty perkusyjne) - z wykształcenia kulturoznawca, muzyk, dzieli swoją aktywność pomiędzy dziennikarstwo telewizyjne i muzykowanie (podobnie jak Jerzy Dutkiewicz - członek Filary Jazz Big Band'u).

Paweł Klimczak (gitara elektryczna, akustyczna, wokal) - prawnik, pisarz, urzędnik państwowy, nowy nabytek odpowiedzialny za „cięższy” charakter tworzonego materiału.

Piotr Huegel (wokal, gitara akustyczna) - szczeciński rodzynek - trener personalny, freelancer, autor tekstów piosenek, współtwórca utworów i tekstów piosenek zespołu Wrony.

Piotr Wrona (gitara elektryczna i akustyczna)- wykształcenie inżynierskie, zawodowo logistyk, współtwórca utworów i tekstów piosenek zespołu Wrony. Wraz z Jerzym Dutkiewiczem i Leszkiem Wójtowiczem byli założycielami Radio Landsberg.