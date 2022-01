Prasówka 15.01 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia piątek

W tym roku gorzowianie zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Od początku stycznia opłata od budynków lub ich części mieszkalnych wynosi 77 groszy za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W najbliższych dniach do mieszkańców trafią decyzje w tej sprawie.

Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko kwestia ważna dla kierujących, ale również pieszych. To głównie z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu realizowany jest rządowy Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. W jego ramach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze wybuduje nowe sygnalizacje świetlne oraz oświetlenie na kilkudziesięciu przejściach dla pieszych w Lubuskiem.

Wahające się temperatury i opady śniegu - to wyjątkowo trudne warunki dla dróg, w których każdej zimy powstają dziury i wyrwy. Tak jest również w Gorzowie. Tu jazda po niektórych ulicach przypomina slalom. To, co pozostawiły po sobie mróz, piasek i sól ma być jednak systematycznie naprawiane. Łatanie ubytków trwa od kilku dni.