Prasówka 17.03 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia środy

Od środy 16 marca punkt wsparcia dla uchodźców z Ukrainy działa w Gorzowie w nowym miejscu. To sala sesyjna urzędu miasta. Uchodźcy mogą tu m.in. złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

W środę 16 marca w Gorzowie potwierdzono 70 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 53,38 os. na 100 tys. mieszkańców.

To już nie propozycje czy zapowiedzi, ale konkretne rozwiązania! Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy i skierowała go do Sejmu: każdy kto złoży oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej i konieczności zakupu nowego telewiroa lub dekodera by móc dalej odbierać sygnał telewizji naziemnej dostanie dopłatę - odpowiednio 250 lub 100 zł. Ustawa szczegółowo reguluje również sposób składania wniosków i rozliczania przyznanej dotacji. Poznaj szczegóły!