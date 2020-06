Prasówka 17.06 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia środy

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 17.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Co ma breakdance do piosenek Wodeckiego? To już nam Bartosz Bandura pokaże. Gorzowski artysta realizuje projekt w ramach programu "Kultura w sieci".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat pierwszego stopnia dla woj. lubuskiego przed burzami z gradem. Ostrzeżenie będzie obowiązywać dwie doby.

Módl się o to, by ktoś z bliskich nie zmarł w weekend lub postaraj się zawczasu o telefon do jego lekarza rodzinnego. Zdzisława Piróg z Gorzowa przez pół soboty czekała, aż ktoś w końcu stwierdzi zgon jej matki.