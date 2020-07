Prasówka 20.07 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia poniedziałku

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 20.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przyszło lato, a wraz z nim powiew wolności, którego brakowało nam zwłaszcza podczas izolowania się w domu z powodu koronawirusa. Tłumnie wyruszyliśmy więc nad morze, aby kąpać się i opalać. Są jednak tacy, którzy poczuli się zbyt swobodnie. To dla nich powstała ta galeria. Zobaczcie, co wolno, a czego nie wolno robić na plaży i pamiętajcie: jeśli nie wiecie, jak się zachować, zachowujcie się przyzwoicie!

Dzięki temu, że sprzęt nie jest duży i niewiele waży, można zapakować go do plecaka. Łączenie go z ekwipunkiem biwakowym daje szereg możliwości. Wystarczy w jakikolwiek sposób dostać się w pobliże wody, na przykład z pomocą własnych nóg, roweru czy hulajnogi… Tak o packraftingu dla GL pisze Robert Bogusz, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie, który pięknie fotografuje okolicę – czasami z pontonu.