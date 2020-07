Prasówka 21.07 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia wtorku

Jak poinformował w mediach społecznościowych Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala, we wtorek 21 lipca zmarła druga osoba zakażona koronawirusem w województwie lubuskim. To 90-letnia kobieta, pacjentka tamtejszej placówki. Lekarze stoczyli długą walkę o jej życie. Te informacje nie zostały zawarte w oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia.

Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie jest już w zasadzie ukończona. Do zrobienia pozostał „jedynie” nasyp do wiaduktu na Zatorze. Prace nad nim potrwają do końca roku. Przy okazji zostanie rozebrany stary wiadukt nad torami kolejowymi.

Do groźnej sytuacji doszło w minioną sobotę 18 lipca na gorzowskim bulwarze. Nietrzeźwy 30-latek wszedł do rzeki i chciał popływać. Jednak chwilę później zaczął tracić grunt i miał trudności z utrzymaniem się na powierzchni wody. Na zgłoszenie bardzo szybko zareagowali gorzowscy policjanci. Jeden z nich wskoczył do rzeki, chcąc pomóc mężczyźnie. Chwilę później przy pomocy strażaków udało się go bezpiecznie odholować do brzegu.