Prasówka 23.01 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia soboty

Szpital w Gorzowie chce uruchomić kardiochirurgię. Marszałek twierdzi, że wojewoda to utrudnia. Wojewoda odpowiada, że oddział kardiochirurgiczny zarejestrował już miesiąc temu. Lecznica nie ma jednak kontraktu z NFZ.

W sobotę 22 stycznia w Gorzowie potwierdzono 72 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 23,03 os. na 100 tys. mieszkańców.

Ile kosztuje zrobienie chodnika, a ile miejsca parkingowego? I jak przekonać innych do tego, by one powstały? O tym, jak działa budżet obywatelski rozmawiamy z Anną Bonus-Mackiewicz, dyrektorem biura konsultacji społecznych i rewitalizacji w Gorzowie.