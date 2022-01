Prasówka 24.01 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia niedzieli

W niedzielę 23 stycznia w Gorzowie potwierdzono 56 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 35,05 os. na 100 tys. mieszkańców.

To już kolejny dzień, gdy IMGW ostrzega nas przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W sobotnie (22 stycznia) popołudnie wystosowano ostrzeżenie pierwszego stopnia dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gdyby AZS AJP Gorzów musiał wygrać wyżej, to... wygrałby o wiele wyżej. A że nie było takiej konieczności, to setka w starciu z Energą Toruń nie pękła. W każdym razie to były dobre zawody w wykonaniu AZS, choć toruński team nie zagrał tak jak w hali Arena.