Prasówka 24.06 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia środy

Od pierwszego lipca obowiązywać będzie nowa matryca VAT. Wiąże się to z tym, że za niektóre produkty przyjdzie nam zapłacić więcej, a za niektóre mniej. Co podrożeje od lipca 2020?

29-latek wywiózł dwoje młodych ludzi do lasu. Przykładał im nóż do gardeł i kazał kopać grób. 19-latkowi udało się uciec - dobiegł do drogi S3 i wezwał pomoc. Napastnik był dobrze znany policjantom.

Od środy 24 czerwca gorzowski szpital umożliwia wszystkim wykonanie testu na obecność koronawirusa. To dobra wiadomość szczególnie dla partnerów, którzy chcą towarzyszyć swoim wybrankom przy porodach. Jednak za wykonanie testu trzeba dość sporo zapłacić.

Pierwszy koncert w ramach Pikników Chopinowskich na błoniach pod Filharmonią Gorzowską już 12 lipca. Pięknej muzyki będzie można tam w pięć niedzieli wakacji.

Do pożaru ciągnika z przyczepą doszło we wtorek, 23 czerwca, w lesie w pobliżu Kłodawy – informują strażacy z miejscowej OSP.