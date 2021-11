Prasówka 24.11 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia wtorku

Agresywny tłum zgromadził się pod zakładem karnym, wzniecił pożar i nawoływał do buntu osadzonych. Wszyscy zostali zatrzymani przez interweniujących policjantów. Do działania wkroczyli także strażacy, którzy szybko opanowali pożar. Strażnicy więzienni musieli uporać się z sytuacją kryzysową na terenie zakładu. Były to wspólne ćwiczenia służb, które podnoszą kwalifikacje i weryfikują przyjęte procedury.