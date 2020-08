Prasówka 25.08 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia wtorku

Sport budzi wiele emocji, nie tylko wśród swoich fanów. Sportowcy są dziś - poza tym, że zawodowcami - powszechnie znanymi celebrytami. Dlatego właśnie świat patrzy nie tylko na ich dokonania, ale również na wygląd i sposób życia. Niektórzy zostaną zapamiętani ze względu na swoje... nietypowe fryzury. Oto najdziwniejsze uczesania w historii światowego sportu - przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia.

26 sierpnia termin zgłoszeń na Nocny Szlak Kulturalny. Tak, tak, impreza, która zwykle odbywała się w czerwcu, będzie we wrześniu. Trochę inna niż zwykle, ale jednak!

Od wtorku tysiące gorzowian z osiedla Górczyn zostaną bez ciepłej wody. Usuwanie awarii sieci cieplnej przy ul. Górczyńskiej ma potrwać do piątku. A od przyszłego poniedziałku (31 sierpnia) mieszkańcy kolejnych ulic będą mieli ten sam problem.

Worki i inne śmieci „latają” wzdłuż drogi od ronda do niemal samej Baczyny. I tak jest co tydzień, po każdej niedzielnej giełdzie w Gorzowie. Właściciele tego terenu już się dogadali i obiecali dokładniej sprzątać po handlu.

Było już ciemno, a droga była mokra z powodu padającego deszczu, gdy w Kamieniu Małym mazda wpadła w poślizg i wypadła z drogi. Samochód wypadł na pobocze i staranował ogrodzenie jednej z posesji. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a policja ustala jego przebieg. Wszystko wskazuje jednak na to, że podobnie jak w przypadku poprzednich wypadków i kolizji w tym miejscu, winna była zbyt duża prędkość.

To zdarzenie miało miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek na drodze wojewódzkiej nr 132. W Kamieniu Małym osobowa mazda na łuku drogi wpadła w poślizg i staranowała przydrożne ogrodzenie. - To kolejny raz w tym samym miejscu! Kierowcy wypadają tu z drogi kilka razy w roku - mówią mieszkańcy.

Za nami szósty mecz Stali Gorzów na własnym torze. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle dostarczyli kibicom sporych emocji. Żółto-niebieskich do walki jak zwykle zagrzewali kibice.

Mimo, że mecz odbył się w poniedziałek, na stadion przy Śląskiej przyszło sporo fanów czarnego sportu. Stal dosłownie zmiażdżyła drużynę z Grudziądza. Kibice mieli ogromne powody do radości i było to widać na trybunach "Jancarza". Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak kibice zagrzewali do walki podopiecznych Stanisława Chomskiego.