Prasówka 28.08 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia piątku

Na ten moment czekali wszyscy kibice żużla. W piątek (28 sierpnia) we Wrocławiu ruszył cykl Grand Prix. Na stadionie olimpijskim nie zabrakło lubuskich kibiców, którzy przyjechali dopingować Bartoszowi Zmarzlikowi i Patrykowi Dudkowi w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu.

We wtorek uczniowie wracają do szkół. Wiadomo, że te się przygotowały na ich przyjęcie w czasie pandemii. Ale obawy i tak są. – Nie ma szans choćby na to, żeby siedzieli w osobnych ławkach – mówi Tomasz Pluta, dyrektor II LO w Gorzowie.

Prasówka 28.08 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

