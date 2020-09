Prasówka 3.09 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia czwartku

Białe ławeczki, nowy plac zabaw, stoliki do gry w szachy – tak w przyszłym roku ma wyglądać Park Róż w Gorzowie. Miasto dostało dofinansowanie i szykuje się do nowego przetargu.

Jeśli na grzyby, to tylko w lubuskich lasach. To właśnie tutaj nasi Czytelnicy znajdują tak piękne grzyby!

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.