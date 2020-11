Prasówka 3.11 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia wtorku

We wtorek 3 listopada w Gorzowie odbył się kolejny protest przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego i rządom PiS. W porównaniu do masowych marszów sprzed kilku dni, zgromadził... ledwie garstkę ludzi.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 2 899 do 3 199 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Samsung

Ceny: od 749 do 1 010 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 3.11 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

#Gastroprotest - pod takim hasłem we wtorek 3 listopada o godz. 12.00 odbył się protest przedstawicieli branży gastronomicznej z Gorzowa. Manifestujący wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji rządu o zamknięciu knajp, kawiarni i restauracji. Chociaż był to "Gastroprotest", to manifestujący nawiązywali też do zamknięcia branży fitness.