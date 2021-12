Prasówka 31.12 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia czwartku

Gorzowski magistrat podejmuje kolejną próbę znalezienia wykonawcy, który przywróci blask fontannie w parku Kopernika. Do ogłoszonego pod koniec lipca pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Czy tym razem będą chętni?

W Gorzowie potwierdzono 44 nowe przypadki koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 26,40 os. na 100 tys. mieszkańców.

Wchodzenie na lód w taką pogodę jak dziś to ogromne ryzyko - ostrzegają służby ratownicze. Ostatnie mroźne dni oraz noce skuły lodem wiele zbiorników wodnych, ale teraz przyszła odwilż i sprawiła, że staje się on bardzo kruchy. Nie przeszkadza to jednak amatorom zimowych zabaw oraz miłośnikom wędkowania z przerębla, którzy nic sobie nie robią z niebezpieczeństwa.