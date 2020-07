Prasówka 4.07 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia soboty

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 4 lipca, na drodze nr 22 w pobliżu miejscowości Zdroisko.

Piątkowy (3 lipca) mecz żużlowej ekstraligi Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa został przerwany z powodu awarii prądu i pożaru rozdzielni. Po X wyścigu gospodarze prowadzili 32:28. Jak sprawę komentują prezesi obu klubów?

271 dni. Tyle dokładnie czasu musieli czekać kibice Stali Gorzów, by znów przyjść na stadion przy ul. Śląskiej. W piątek 3 lipca mogli ściskać kciuki za żółto-niebieskich w meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. Jak? Zobaczcie!

W związku z epidemią koronawirusa żużlowcy w tym sezonie nie mogą skorzystać po meczu z prysznica na stadionie. Gdzie zatem kąpią się po zawodach? – Po meczu w Rybniku opłukałem się na Orlenie – mówi nam Wiktor Jasiński, junior Moich Bermudów Stali Gorzów.

Pachniało niespodzianką, może nawet sensacją. Żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów w piątek (3 lipca) prowadzili z piekielnie mocnym Eltroksem Włókniarzem Częstochowa 32:28. Gdy mecz nabierał rumieńców, został przerwany.

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek 3 lipca na stadionie im. Edwarda Jancarza. Po dziesiątym biegu doszło do awarii prądu. Ogień pojawił się w rozdzielni, która jest na terenie stadionu.

Pięć turniejów jednego cyklu w zaledwie trzy i pół tygodnia - tego w żużlu jeszcze nie było. W sobotę (4 lipca) o godz. 17.00 rusza rywalizacja o tytuł mistrza Europy. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie finały TAURON Speedway Euro Championship odbędą się w Polsce, na czterech torach. Jednym ze stałych uczestników cyklu SEC jest Krzysztof Kasprzak, reprezentujący lubuski klub Moje Bermudy Stal Gorzów.

Piątek 3 lipca to dzień, w którym kibice Stali Gorzów mają pierwszą okazję w tym sezonie do kibicowania swoim ulubieńcom na żywo. W meczu IV kolejki PGE Speedway Ekstraligi ekipa Moich Bermudów Stali Gorzów podejmuję drużynę Eltroksu Włókniarza Częstochowa, a fani żółto-niebieskich po raz pierwszy mogą wejść na stadion im. Edwarda Jancarza przy ul. Śląskiej w Gorzowie. W związku z reżimem sanitarnym obiekt może zostać wypełniony w 25 proc. To oznacza, że mecz będzie mogło obejrzeć na żywo 3756 widzów. Choć stalowcy nie mają na koncie jeszcze żadnego zwycięstwa, wszystkie bilety zostały sprzedane. Pierwszy mecz z Fogo Unią Leszno gorzowianie musieli rozegrać 14 czerwca bez udziału publiczności.

Nie ma jeszcze konkretnych dat, ale to już pewne – w trakcie wakacji zapowiada się kilkudniowa przerwa w kursowaniu tramwajów. To zaskakujące, bo na torowisko wróciły one ledwie 2 lipca.